Apple potrebbe spostare in India 1/4 produzione iPhone

Apple potrebbe spostare in India la produzione di un quarto dei suoi iPhone entro il 2025. La previsione viene dagli analisti della J.P.Morgan che la annunciano come possibile conseguenza del progressivo ritiro dell'azienda di Cupertino dalla Cina, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e dei ripetuti lockdown indetti nel paese a causa del Covid-19. Secondo la società finanziaria, Apple sarebbe già pronta a muovere in India entro la fine di quest'anno la produzione di almeno il 5% del suo nuovo modello iPhone 14. Sempre secondo Morgan, Apple potrebbe spostare dalla Cina la produzione di almeno il 25% di tutti i suoi prodotti, includendo, oltre agli iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e AirPods entro il 2025. L'azienda è già operativa in India dal 2017, quando, rispondendo all'invito del governo di Delhi per spingere la manifattura locale ha creato partnership prima con Wistron poi con Foxconn, con le quali realizza l'assemblaggio degli iPhone. Anche Bloomberg, in un report all'inizio di settembre aveva anticipato che il gruppo Tata aveva avviato trattative con Wistron per la creazione di una joint- venture per l'assemblaggio degli iPhone in India. L'India, peraltro, è il secondo mercato mondiale più grande per gli smartphone, dopo la Cina.