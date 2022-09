iOS 16, le novità del nuovo sistema operativo degli iPhone

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Apple ha presentato iOS 16 alla conferenza per sviluppatori Wwdc 2022 di giugno. L'ultimo sistema operativo per iPhone, il cui rilascio è atteso dopo l'evento di presentazione di domani incentrato sugli iPhone 14, porta maggiore personalizzazione lungo tutta l'esperienza utente, a partire dalla schermata di blocco. Con iOS 16, si potrà infatti personalizzare la schermata di blocco toccando in qualsiasi area per cambiare il carattere e i colori del testo.

Le 'complicazioni', che sono essenzialmente widget, possono essere integrate per espandere le opportunità di accesso a diverse funzioni e app, senza sbloccare il telefono. Se ne possono aggiungerne tre alla schermata di blocco, mentre la visuale In riproduzione viene spostata verso il basso per un più facile accesso con il pollice. Simile al passaggio da un quadrante all'altro sull'Apple Watch, anche su iPhone si potrà scorrere tra diverse schermate di blocco, in modo da accedere a diversi widget in base alle esigenze.

Anche le notifiche ottengono miglioramenti, con le "Attività dal vivo", che sono essenzialmente avvisi simili a widget bloccati, con cui controllare il punteggio di una partita, tenere traccia dell'avanzamento di una consegna di un pacco e altro ancora. Le notifiche tradizionali hanno un nuovo design, con più animazioni. Si può inoltre scegliere di visualizzarle in un elenco espanso, in pila oppure in modalità nascosta. 'Annulla invio', invece, è sicuramente la novità principale per i Messaggi. Questa consente di eliminare un messaggio per un massimo di 15 minuti dopo averlo inviato, ad esempio se ci si rende conto di un mittente errato. Allo stesso modo, si può modificare il testo entro un quarto d'ora, quando si invia un messaggio da iPhone ad iPhone. (ANSA).