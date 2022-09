Google, Android 14 supporterà la rete satellitare

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Android 14 supporterà la connettività satellitare. La notizia è stata data dal vicepresidente senior di piattaforme ed ecosistemi di Google, Hiroshi Lockheimer, che su Twitter ha confermato l'arrivo sulla prossima versione di Android della possibilità per gli smartphone supportati di connettersi ai satelliti. Una novità che dovrebbe allineare Android alla concorrente Apple che proprio domani sera presenterà i nuovi iPhone 14 che dovrebbero permettere di utilizzare la connessione satellitare per inviare messaggi anche in assenza di rete mobile. Secondo recenti indiscrezioni, Apple ha collaborato con Globalstar, un sistema di satelliti in orbita terrestre bassa (leo) per telefonia satellitare e trasferimento dati a bassa velocità, per attivare la connettività sugli iPhone 14. Questa servirebbe per ricevere e inviare messaggi e per effettuare chiamate di emergenza da qualsiasi luogo. "Quando abbiamo lanciato lo smartphone G1 nel 2008 è stato difficile far funzionare il 3G con il Wi-Fi. E pensare che ora stiamo progettando la connessione satellitare" ha scritto su Twitter Lockheimer. "Siamo entusiasti di supportare i nostri partner nell'abilitazione di tutto questo nella prossima versione di Android". L'arrivo della connessione satellitare interesserà soprattutto coloro che vivono in zone rurali e poco servite dai segnali 3G, 4G e 5G. Grazie alla tecnologia, si potranno offrire connessioni internet ad un più ampio raggio sebbene con velocità vicine a quella di una tradizionale Adsl, dai 2 ai 5 megabyte al secondo. Il Ceo di SpaceX, Elon Musk, e il capo di T-Mobile, Mike Sievert, hanno annunciato nei giorni scorsi che l'operatore di telefonia mobile attiverà negli Stati Uniti servizi di base utilizzando i satelliti di seconda generazione di Starlink. (ANSA).