iPhone 14, volano le prenotazioni dei modelli Pro e Pro Max

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Apple ha presentato i nuovi iPhone 14 meno di una settimana fa, con i preordini partiti venerdì scorso. La disponibilità nei negozi è fissata per il 16 settembre ma già oggi l'analista Ming-Chi Kuo fornisce una stima dei modelli andati per la maggiore. Secondo Kuo, i numeri migliori sono quelli del modello Pro Max, seguito dall'iPhone 14 Pro. Meno bene invece 14 e 14 Plus, quest'ultimo sostituto dell'iPhone 13 mini, almeno stando ai piani della Mela.

L'analista ritiene che il 55% delle spedizioni di iPhone 14 riguarda le varianti top di gamma Pro e Pro Max, con il restante 45% per il base e l'iPhone 14 Plus. Se il trend dovesse proseguire, non è escluso che Apple decida di aumentare le spedizioni delle due varianti Pro a discapito di quelle standard. Ming-Chi Kuo spiega che a fronte di tempi di consegna non così lunghi, la domanda di iPhone 14 e 14 Plus è piuttosto scarsa, visto che entrambi sono disponibili al lancio del 16 settembre, come si evince dalle informazioni dello store di Apple online. Servono invece dalle 5 alle 6 settimane per ricevere, in negozio o a casa, un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, indice di una richiesta più forte. Per l'analista, i tempi delle varianti Pro sono anche maggiori di quelli della generazione 13 lo scorso anno, al netto della situazione pandemica e relative chiusure di fabbriche, oltre al mercato dei semiconduttori oggi in ripresa rispetto a oltre dodici mesi fa, quando la carenza di chip era sicuramente più grave. Infine, Kuo afferma che i fornitori dei modelli non Pro potrebbero vedersi diminuire le entrate "in modo significativo a settembre o ottobre" proprio a fronte di numeri più bassi delle attese. (ANSA).