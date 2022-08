L'iPhone 14 non avrà la porta Usb-C per caricabatterie unico

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - L'iPhone 14, così dovrebbe chiamarsi il prossimo smartphone Apple che sarà lanciato il 7 settembre, non passerà da subito alla porta USB-C così come chiesto dall'Unione Europea che vuole renderela obbligatoria per tutte le aziende e i prodotti entro il 2024. Secondo il sito 9to5Mac sarà l'iPhone15, quello che uscirà il prossimo anno, a segnare questo passaggio.

A giugno scorso c'è stato il sì di Parlamento e Consiglio dell'Ue affinchè entro l'autunno 2024, Usb Type-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere nell'Unione. L'accordo stabilisce un'unica soluzione di ricarica per una serie di dispositivi elettronici.

Anche quelli di Apple, che da sempre si distingue sul mercato per le soluzioni proprietarie. In base alle nuove regole i consumatori non avranno più bisogno di un dispositivo di ricarica e di un cavo diversi ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo e potranno utilizzare un unico caricabatterie per tutti i loro dispositivi elettronici portatili. (ANSA).