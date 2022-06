Ue, in autunno proposta contro l'obsolescenza programmata

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La Commissione europea presenterà la sua proposta di direttiva contro l'obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici dopo la pausa estiva. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in conferenza stampa al Parlamento Ue. "Stiamo lavorando all'eco-design per prevenire l'obsolescenza programmata di smartphone e tablet. Alcune aziende vorrebbero che cambiassimo il nostro smartphone ogni tre anni, li capiamo, ma non è il punto di vista dei consumatori e nemmeno il nostro, in termini di prendersi cura ora dell'ambiente", ha sottolineato Breton.

(ANSA).