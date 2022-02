Smartphone e tablet, i bimbi li preferiscono ad altri giochi

Sette bambini italiani su dieci preferiscono giocare con smartphone e tablet piuttosto che con gli amici e altri divertimenti "tradizionali". Emerge da un report commissionato dall'azienda di sicurezza informatica Kaspersky alla piattaforma Educazione Digitale, su un campione di 1.833 bambini italiani, tra i 5 e i 10 anni. I risultati arrivano in concomitanza del Safer Internet Day dell'8 febbraio, una giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi del digitale, istituita nel 2004 dall'Unione Europea.

Secondo la ricerca, il 74% dei minori utilizza smartphone e tablet anche mentre è in compagnia degli amici, preferendoli ad altri giochi. Una percentuale che innalza anche i rischi legati ad un uso e abuso degli strumenti digitali, soprattutto in assenza di genitori o adulti. Infatti, il 36% degli intervistati afferma di aver ricevuto messaggi da sconosciuti e proposte di giochi e sfide pericolose online mentre il 40% fornirebbe informazioni private e sensibili ad "amici" virtuali conosciuti in rete. Nonostante ciò, la maggior parte (73%) dei bambini parlerebbe con genitori e insegnanti se in situazione di pericolo derivante da internet e solo il 6% si vergognerebbe troppo per poterne parlare con qualcuno. Rispetto all'uso che i bimbi fanno di telefonini e tablet, il 54% ha dichiarato di affidarsi a loro per giocare online e guardare i cartoni animati. Un dato confermato anche da una precedente indagine di Kaspersky che ha rivelato come il gaming sia l'argomento più ricercato dai minori su YouTube.

"Il Safer Internet Day è occasione per sottolineare l'importanza di educare le nuove generazioni ad un uso consapevole e sicuro della rete. I rischi cui possono incorrere sono in continua evoluzione. Per questo è importante che gli adulti si tengano aggiornati, dimostrando interesse e competenze", ha spiegato Cesare D'Angelo, General Manager Italy di Kaspersky.