Scarse competenze digitali ragazzi italiani tra 12-17 anni

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - I ragazzi italiani riportano bassi livelli di competenze informative e di navigazione online (35%).

Anche i livelli di competenze creative e produttive sono piuttosto scarsi (38%), mentre migliorano quelli relativi a competenze tecnico-operative (56%) e comunicative e relazionali (65%). Sono alcuni dati emersi dal report della prima ondata dell'indagine europea ySKILLS 2021, a pochi giorni dal Safer Internet Day dell'8 febbraio. Il Progetto, che coinvolge sei Paesi in Europa, è stato finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon2020 dell'Unione Europea.

"Ha adottato un nuovo strumento di misurazione delle competenze digitali, classificate nelle quattro aree: competenze tecnico-operative, informative e di navigazione, comunicative e relazionali, creative - ha spiegato Giovanna Mascheroni, docente di Sociologia dei media digitali in Università Cattolica e coordinatrice del team italiano ySKILLS.

Secondo la ricerca, rispetto all'accesso giornaliero a internet, i dispositivi più utilizzati dai ragazzi italiani sono lo smartphone al 96%, il pc al 52% e il tablet al 24%. Il tempo trascorso online in un giorno di scuola è di 3,4 ore. Di tutti i partecipanti allo studio il 90% ha un profilo social (Instagram, Facebook, Tik Tok), l'82% ha un profilo privato e 7 su 10 accettano richieste di amicizia da persone sconosciute o che non hanno incontrato almeno una volta di persona. Questo vale più per i ragazzi che per le ragazze. Infine, ii rischio più comune è l'esposizione a contenuti d'odio e hate speech (70%), seguito dall'esposizione a contenuti dannosi e nocivi (comportamenti autolesionistici, assunzione di stupefacenti, alcool, prodotti dimagranti pericolosi o alimentazione scorretta) e immagini sessuali (entrambi al 54%). (ANSA).