Telefoni pieghevoli, Google Pixel Fold spunta su Android 12L

MILANO - Android 12L è l'aggiornamento dell'attuale sistema operativo di Google pensato per i dispositivi con schermi grandi, pieghevoli e tablet. Se ancora non si conosce la data di rilascio dell'update, le prime informazioni contenute in una versione di prova, mostrano il lavoro che il colosso statunitense sta compiendo nella realizzazione del suo primo telefonino con doppio display. Nelle istruzioni di utilizzo di Android 12L, in particolare nella sezione che spiega come inserire la scheda sim, spunta un telefono con display flessibile, marchiato Google. Secondo il sito 9to5google, che ha scovato le animazioni, si tratta del Google Pixel Fold, che la compagnia parte del gruppo Alphabet dovrebbe svelare entro l'anno. Le informazioni in cui appare il terminale sono verificabili da chiunque faccia parte del programma di testing di Google per le nuove versioni di Android.

L'aggiornamento in questione è presente nella seconda build beta di Android 12L, rilasciata nelle scorse ore. Il portale 9to5google ha analizzato le immagini per ricavare delle dimensioni verosimili dello smartphone. Questo avrebbe un pannello interno da 7,6 pollici, pari a quello del Galaxy Fold Z3 e più grande del Find N di Oppo, l'unico telefono pieghevole che si avvicina al design di Samsung. In merito allo sviluppo di Android 12L, nonostante la vicinanza del rilascio di Android 12, Google ha confermato il buon trend di mercato dei device con schermi più ampi di un telefono classico, tra foldable e tablet: "Abbiamo notato un aumento dei dispositivi pieghevoli, con una crescita su base annua di oltre il 265%. Attualmente ci sono oltre 250 milioni di dispositivi attivi Android con schermi ampi". (ANSA).