Mania pieghevoli, Honor svela lo smartphone Magic V

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Dopo Samsung, Huawei, Oppo e Motorola, si aggiunge anche Honor alla lista delle compagnie decise a rinnovare il settore della telefonia mobile con un dispositivo pieghevole. La cinese, nel 2021 venduta da Huawei ad una cordata di imprenditori e telco del Paese, aveva già anticipato l'arrivo del dispositivo con apertura a mo' di libro, simile al Galaxy Fold Z3. Ora lo conferma, con il nome di Honor Magic V.

Lo smartphone offre due display, uno esterno da 6,45 pollici e un interno da 7,9 pollici (da angolo ad angolo). La batteria è da 4.750 mAh e può essere ricaricata grazie al SuperCharge di Honor, che la porta al 50% in 15 minuti, al 100% in 40 minuti.

La costruzione della scocca è in lega di titanio e resa più resistente da metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio.

Il processore è il recente Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 12 GB di memoria ram e fino a 512 gb di archiviazione interna.

Da sottolineare la presenza del chip indipendente per la sicurezza di informazioni e dati biometrici.

Grande attenzione è stata posta al comparto fotografico che prevede, per la prima volta su un telefono pieghevole, la presenza di tre sensori posteriori da 50 megapixel ognuno. Sul davanti invece una fotocamera da 42 megapixel. Honor Magic V è disponibile in Cina nelle colorazioni Black, Titanium Silver e Burnt Orange ad un prezzo che parte da cica 1.385 euro e che arriva, nella configurazione maggiore, a circa 1.524 euro.

Nessuna notizia per ora sulla disponibilità in Europa. (ANSA).