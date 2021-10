Facebook, 10 miliardi di dollari investiti sui Reality Labs

Facebook, a partire dal prossimo trimestre, divulgherà separatamente i risultati finanziari dei Facebook Reality Labs, che finora erano integrati con quelli delle altre app del gruppo. I Labs si occupano dei progetti più innovativi di Facebook, come il 'metaverso', Ia nuova piattaforma su cui la società punta per il futuro. "Ciò fornirà agli investitori ulteriore visibilità sugli investimenti che stiamo facendo nella realtà aumentata e virtuale" scrive Mark Zuckerberg in un post. "Nel 2021, prevediamo che questi investimenti ridurranno il nostro utile operativo complessivo di circa 10 miliardi di dollari e mi aspetto che la cifra cresca ulteriormente nei prossimi anni. Si tratta di una delle principali aree di investimento per noi e una parte importante della nostra strategia". Oltre alla creazione del metaverso, la divisione già produce alcuni dispositivi, come il visore Oculus Quest e la linea di speaker Portal.

In generale, i ricavi di Facebook si sono attestati a 29,01 miliardi di dollari nell'ultima rilevazione trimestrale, contro i 21,47 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020. Una cifra inferiore ai 29,57 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Facebook ha anche comunicato di attendersi un fatturato compreso tra 31,5 e 34 miliardi di dollari nel quarto trimestre, contro i 34,84 miliardi di dollari stimati dal mercato. Nonostante le difficoltà, il gruppo fondato e guidato da Mark Zuckerberg ha visto gli utili salire del 17% a 9,1 miliardi di dollari. Una spinta ai guadagni potrebbe arrivare dai Reels, le clip in stile TikTok che, secondo Zuckerberg, rappresentano il principale motore di crescita per la pubblicità su Instagram. "I Reels sono incredibilmente divertenti e penso che ci sia un enorme potenziale davanti. Ci aspettiamo che il segmento continui a crescere e sono ottimista sul fatto che diventeranno importanti per i nostri prodotti al pari delle Storie" ha concluso il Ceo.