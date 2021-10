Facebook: 10mila nuovi posti lavoro in Ue in 5 anni

Facebook creerà 10mila nuovi posti di lavoro in tutta l'Unione Europea nei prossimi cinque anni. "La regione sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il metaverso, la piattaforma informatica del futuro, una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. Ha il potenziale di aiutare a sbloccare l'accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche", spiegano Nick Clegg, Vice Presidente Global Affairs, e Javier Olivan, Vice Presidente Central Product Services, nel dare l'annuncio ufficiale.

Il metaverso viene considerata la nuova frontiera di Internet, qualche mese fa in una intervista Mark Zuckerberg aveva già accennato di voler investire in questo campo. Consiste in un insieme interconnesso di esperienze che coinvolge sia il mondo digitale sia quello fisico. "Nell'iniziare il viaggio per trasformare il metaverso in una realtà, una delle più urgenti priorità per Facebook è quella di trovare ingegneri altamente specializzati - spiega la società - Non vediamo l'ora di lavorare con i Governi di tutta l'Ue per trovare le persone giuste e i mercati giusti per portare avanti questo obiettivo, come parte di una prossima campagna di reclutamento che avverrà in tutta la regione".

"Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo. L'Europa è estremamente importante per Facebook", sottolineano i due vicepresidenti Clegg e Olivan ricordando sia "la biotecnologia tedesca che ha contribuito a sviluppare il primo vaccino MRNA", sia gli investimenti già messi in campo da Facebook in Europa come "il laboratorio europeo di ricerca sull'Intelligenza Artificiale con il programma di accelerazione FAIR in Francia e la sede dei Facebook Reality Labs a Cork" (ANSA).