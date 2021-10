Clubhouse, moderatori potranno inserire link in primo piano

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Clubhouse aggiornerà il 27 ottobre la sua app per iOS e Android con l'introduzione dei link in primo piano in ogni stanza. I creatori delle chat room solo audio, o i moderatori, potranno inserire collegamenti ipertestuali sulla parte superiore della finestra, così da tenerli sempre a portata di mano. La novità potrà aiutare non solo a fornire fonti di ciò di cui si sta discutendo ma anche a promuovere prodotti e servizi oggetto della stanza stessa. La nuova funzione è stata ufficializzata dal CEO di Clubhouse, Paul Davison, e dalla responsabile globale del marketing, Maya Watson. Alcuni link non saranno consentiti per motivi di sicurezza e moderazione. Davison non ha nominato esplicitamente cosa verrà vietato ma ha citato OnlyFans per sottolineare la tipologia di collegamento non idoneo ad apparire nelle room.

Chiunque potrà aggiungere, modificare o rimuovere un collegamento, purché sia moderatore della stanza, indipendentemente dal numero di follower che ha. Il CEO ha sottolineato che Clubhouse non tratterà nulla dalle eventuali entrate che i creator potranno ottenere dalla sponsorizzazione dei link, per la vendita di libri o abbonamenti a servizi online. Davison ha però affermato che il team condividerà nei prossimi mesi alcuni aggiornamenti sulle novità che riguardano la monetizzazione. Nelle scorse settimane si è parlato di alcune ipotesi, come le sale a pagamento, simile ai 'tickets' degli Spaces di Twitter. (ANSA).