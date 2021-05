Audio-mania, anche Instagram lancia le live solo con la voce

Arriverà su iOS e Android l'aggiornamento con il quale Instagram si lancia nel mondo delle dirette audio. Si tratta della possibilità di eseguire Live disattivando la fotocamera, lasciando aperto solo il microfono.

La funzionalità, seppur rappresenti solo una piccola aggiunta ad una piattaforma già di successo, mira a seguire la stessa linea tracciata da concorrenti come Clubhouse, che sull'aspetto audio hanno costruito la loro popolarità. Nelle ultime settimane, Twitter ha lanciato il suo Spaces, per le dirette via voce, e Facebook ha rivelato i piani per Live Audio Rooms, con le medesime opzioni, seppur votato più ad un utilizzo business. La novità in stile Clubhouse delle Live di Instagram arriva nello stesso momento in cui il social estende la possibilità di trasmettere in diretta contemporanea fino a quattro persone, sostituendo il limite precedente di due.

In questo caso, i partecipanti potranno decidere se trasmettere con videocamera e microfono accesi o solo con la parte audio attivata. Optando per quest'ultima, le immagini dal vivo saranno rimpiazzate dalla piccola icona con la foto del profilo. Il creatore della stanza non potrà abilitare o spegnere cam e audio degli altri, che invece dovranno procedere in autonomia. Alla fine della diretta, si potrà salvare il file audio per un ascolto successivo.