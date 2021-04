Microsoft, arriva Surface Laptop 4 e nuovi accessori

Microsoft annuncia il nuovo Surface Laptop 4 e nuovi accessori. Surface Laptop 4 sarà disponibile in Italia nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5" o nel modello da 15", include una fotocamera frontale HD integrata, un display touchscreen con 201 PPI e altoparlanti Dolby Atmos. Sarà possibile scegliere tra un processore Intel Core di undicesima generazione oppure il processore mobile AMD Ryze con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core). Sarà disponibile dal 27 aprile, a partire da 1149 euro (modello da 13,5'') e 1499 euro (modello da 15''). I nuovi dispositivi sono già preordinabili sul Microsoft Store, presso i principali rivenditori specializzati e i partner Microsoft per le configurazioni business.

Con i dispositivi 'ibridi ' di Redmond arrivano anche tre nuovi accessori. Sono i Microsoft Modern USB & Wireless Headset, consentono una maggiore attenzione e privacy durante le chiamate, soprattutto negli spazi di lavoro condivisi. Poi c'è Microsoft Modern USB-C Speaker in grado di offrire un audio di alta qualità ed è perfetto per riunioni, chiamate o per ascoltare musica. Infine, Microsoft Modern Webcam per videoconferenza in alta qualità, fornisce una resa video in 1080p, HDR e un campo visivo di 78° ottimizzato per le esperienze di riunione.