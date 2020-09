Facebook e EssiLux alleati sugli occhiali smart

Facebook e EssilorLuxottica insieme, in una collaborazione pluriennale, per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza che si svolge virtualmente dalla California.

Il primo prodotto sarà Ray-Ban e sarà lanciato nel 2021. "Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo", sottolinea Andrew Bosworth, Vice President di Facebook Reality Labs.

"Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook, che proietta un marchio iconico come Ray-Ban in un futuro sempre più digitale e social", rileva Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di Luxottica.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 pic.twitter.com/l9992ZQGoy