In Francia software controlla chi ha la mascherina

In Francia l'intelligenza artificiale, integrata con le videocamere di sicurezza, controllerà se i passeggeri della metropolitana indossano le mascherine. La ricognizione, riferisce Bloomberg, non avrà effetti punitivi, ma servirà a generare statistiche anonime.

Il test durerà tre mesi, e inizierà nella stazione di Chatelet-Les-Halles, che in periodi normali è frequentata da 33 milioni di passeggeri l'anno. In Francia la mascherina è obbligatoria nella metropolitana da ieri, primo giorno di allentamento del lockdown, e il software, spiegano gli ideatori della start up Datakalab's, fornirà come unico output una percentuale delle persone dotate del dispositivo di protezione, che verrà utilizzato dalle forze dell'ordine.

Il progetto ha già suscitato polemiche per i rischi per la privacy, a cui hanno risposto gli stessi ideatori. "Non raccogliamo nè conserviamo i dati - spiega Xavier Fischer, l'ad dell'azienda -. Inoltre ci sono 15 minuti di differenza tra quando i dati vengono raccolti e quando vengono inviati alle autorità".