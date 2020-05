Facebook supporta le Pmi, anche in Italia

Buoni regalo, ordini di cibo su Instagram, raccolta fondi, hashtag dedicati. Sono alcune delle inziative messe in campo da Facebook per aiutare le piccole e medie imprese che in questo periodo "stanno affrontando enormi sfide a causa dell'emergenza Covid-19". In Italia, ad esempio, il social sostiene dal punto di vista della comunicazione e della formazione digitale l'iniziativa 'Il negozio vicino' promossa da Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

E' una piattaforma che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato e la loro offerta offrendo all'acquirente la possibilità di contattarli facilmente e vedersi recapitare gli acquisti a domicilio. Ma ci sono anche le gift card, con cui gli utenti possono accedere ai buoni regalo dei commercianti della loro città che partecipano all'iniziativa attraverso l'annuncio 'Supporta le imprese locali' nel flusso delle notizie. E gli ordini di cibo su Instagram, su questa piattaforma c'è pure l'adesivo 'Compra a km 0' per esprimere sostegno alle attività locali. Ha lo stesso tema l'hshtag #CompraKm0 su Facebook.

Inoltre, in un unico spazio ci sono i post delle aziende vicine o più rilevanti per un utente, più facili per la consultazione, si possono anche ricevere notifiche settimanali.

Infine, la piattaforma mette a disposizione delle Pmi un business center unificato per accedere a consigli e risorse per aiutare le loro imprese durante la pandemia.