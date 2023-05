Musk, in arrivo a Twitter amministratore delegato donna

Il prossimo amministratore delegato di Twitter sara' una donna. Lo ha annunciato Elon Musk senza precisare il nome ma solo che entrera' in carica a giugno. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo Ceo per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane", ha scritto sul sociale media il miliardario. Lo scorso dicembre Musk aveva lanciato sulla piattaforma un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse il caso che si dimettesse da amministratore delegato. Il 57,5% aveva votato in favore delle dimissioni contro il 42,5% che invece lo voleva ancora al timone. Il patron del social aveva promesso di rispettare i risultati del sondaggio ma non aveva fornito dettagli sui tempi delle dimissioni e neppure sul nome del suo potenziale successore. Ora la rivelazione che sara' una donna. Tra i nomi piu' probabili quello di Sheryl Sandberg, l'ex direttrice operativa di Meta che ha trasformato l'azienda in un gigante della pubblicita' digitale, e Sarah Friar, ceo di Nextdoor, gia' direttrice finanziaria della societa' di pagamenti Block, creata dal cofondatore di Twitter Jack Dorsey.