Twitter: cresce BluSky, l'alternativa lanciata dall'ex Ceo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Cresce BlueSky, l'app lanciata dall'ex fondatore di Twitter Jack Dorsey, andato via dalla società a novembre 2021. Secondo Forbes, l'applicazione è stata scaricata 375mila volte dal suo lancio a febbraio e in questo momento va bene nei download dello store digitale di Apple. Al momento è ad invito e più di 1 milione di persone sono in lista d'attesa. Negli Stati Uniti hanno iniziato a utlizzarla politici, giornalisti, attori e influencer.

BlueSky ha un aspetto simile a Twitter ma la sua particolarità è essere una piattaforma decentralizzata. Vuol dire che non dipende dal server di proprietà di una singola azienda, ma da un insieme di reti federate di diversi utenti, quindi sulla carta si basa su una tecnologia più democratica. E' la stessa tecnologia adottata da Mastodon, altro social assurto a popolarità dopo che Elon Musk è diventato proprietario di Twitter a ottobre 2022, scatendando polemiche e perplessità sulla sua gestione.

Nel novembre 2021 Jack Dorsey ha lasciato il suo ruolo di amministratore delegato di Twitter ed ha avuto modo di dedicarsi a tempo pieno a BlueSky descrivendolo come "uno standard aperto per i social media". Di recente Dorsey, ha pubblicato un post sul suo profilo crticando l'operato di Elon Musk che aveva inizialmente incoraggiato alla guida di Twitter. Secondo Dorsey, il miliardario sudafricano "non ha agito bene, lo stato attuale della compagnia è pessimo" e ha criticato anche l'introduzione dell'abbonamento per le spunte blu su Twitter. (ANSA).