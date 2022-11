Milano-Cortina: primo contatto per nuovo Ad Varnier

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Primi contatti con Milano-Cortina 2026 per il nuovo amministratore delegato della Fondazione, Andrea Varnier. Il manager, come appreso dall'ANSA, sarà infatti questa sera presentato ai dipendenti a Milano, nei suoi primi passi da ad dopo la nomina dei giorni scorsi e in attesa di entrare definitivamente a regime nel nuovo ruolo dopo gli ultimi dettagli formali. Il manager 58enne, attuale ad di Costa Edutainment, è così pronto a cominciare la sua avventura olimpica alla guida della Fondazione Milano-Cortina 2026.

