Pechino: short track; Olanda dedica oro staffetta a compagna morta

Questa medaglia è per Lara che non c'è più". La staffetta olandese oro nello short track ha voluto dedicare la medaglia conquistata a Pechino 2022 a Lara Van Ruijven, compagna di squadra e bronzo con la staffetta a PyeongChang 2018, morta improvvisamente per una malattia autoimmune 18 mesi fa durante uno stage a Perpignan. "Sarà sempre nelle nostre menti e sappiamo che è con noi qui", ha commentato Yara van Kerkhof. Le ha fatto eco Suzanne Schulting: "È davvero molto speciale, sarebbe stata davvero molto orgogliosa".