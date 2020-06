Bayern vince anche a Leverkusen, titolo a un passo

Quinta vittoria di fila del Bayern Monaco dalla ripresa della Bundesliga e 30/o titolo ormai quasi in tasca per il team bavarese, che si è imposto 4-2 in casa del Bayer Lekerkusen, privo di Havertz, in un incontro della 30/a giornata di campionato. Il Borussia Dortmund giocherà più tardi, ma anche se vincesse con l'Hertha rimarrebbe a 7 punti di distacco a quattro giornate dalla fine.

Dopo il successo nello scontro diretto di Dortmund, la trasferta in Renania era forse l'ultimo ostacolo per la squadra allenata da Hans-Dieter Flick, che non ha tradito le attese.

Chiuso il 3-1 il primo tempo grazie alle reti di Coman, Goretzka e Gnabry che hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Bayer con l'argentino Alario, i campioni hanno fatto poker con Lewandowski (30 centri per lui, media di un gol a partita), che oggi ha giocato, così come Gnabry, con un fascia al braccio su cui c'era scritto "BlackLivesMatter". Nel finale rete per i padroni di casa del 17enne Wirtz.

Nelle altre partite del pomeriggio, l'RB Lipsia ha pareggiato 1-1 in casa col fanalino di coda Paderborn, rimanendo al terzo posto, a +3 sul Bayer e sul Borussia Moenchengladbach che si contendono il quarto posto per la Champions League. Decimo centro stagionale per l'ex giallorosso Patrik Schick. Importante la vittoria per 2-0 del Magonza a Francoforte, che permette ai biancorossi di allontanarsi dalla zona retrocessione dove invece resta invischiato il Fortuna Duesseldorf, terzultimo dopo il 2-2 interno con l'Hoffenheim.