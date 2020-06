Germania: nuovo stop Moenchengladbach, ko a Friburgo

Seconda sconfitta dalla ripresa della Bundesliga per il Borussia Moenchengladbach, battuto 1-0 a Friburgo nell'anticipo della 30/a giornata e ora a rischio di perdere il quarto posto in favore del Bayer. La squadra di Leverkusen ha gli stessi punti del Borussia, 56, ma domani ospiterà la capolista Bayern Monaco e potrebbe non riuscire a cogliere l'occasione del sorpasso.

La squadra allenata da Marco Rose ha subito la rete decisiva, siglata da Petersen, poco prima del 15' della ripresa e qualche minuto dopo è rimasta in dieci per l'espulsione del francese Plea per doppia ammonizione. Il Friburgo è così riuscito a incamerare tre punti utili per restare in corsa per l'ultimo strapuntino dell'Europa.