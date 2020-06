Bundesliga promossa nella sfida al coronavirus

Ecatombe di giocatori positivi ed infortunati? Assembramenti di tifosi non invitati? Dopo cinque turni dalla ripresa del 16 maggio nessuna di queste fosche previsioni si è avverata e la Bundesliga è (per ora) 'promossa' all'esame che sta affrontando nella lotta al coronavirus. Un bel segnale di incoraggiamento per gli altri grandi tornei europei che si accingono ad imitare quello tedesco, dalla Liga spagnola giovedì, alla Premier League inglese (17 giugno), alla Serie A italiana (20 giugno).

Merito del severo protocollo sanitario. I giocatori sono sottoposti a controlli due volte a settimana, costretti al confinamento in famiglia ed a misure di distanziamento permanenti. Ad oggi, nessuna squadra è stata vittima di un forte contagio. E si fanno sempre più pressanti le richieste di quanti ritengono il protocollo eccessivo, rispetto al ritorno della vita 'normale' nel paese, dove è di nuovo possibile sedersi ad un caffè e vedere amici.

Merito anche dei protagonisti, che si sono fatti ritrovare in forma. Contrariamente alle preoccupazioni di molti medici sportivi, non è stato osservato un aumento significativo del numero di infortuni, in particolare muscolari. Inoltre gli allenatori fanno ampio uso dei cinque cambi (sono in media 4,3 le sostituzioni per partita).

Sono poi inalterati i valori in campo. Alcuni temevano risultati falsati dalla mancanza di addestramento. In realtà, l'equilibrio non è cambiato: chi era forte prima dello stop è rimasto tale (il Bayern ha vinto 5 partite su 5) e le squadre in fondo alla classifica non hanno fatto miracoli. L'assenza del pubblico, poi, non ha certo aiutato le formazioni più deboli, ma ha rafforzato le gerarchie.

Prova ne sia il crollo del vantaggio di giocare in casa. Nelle ultime due stagioni, il 45% delle partite si è concluso con la vittoria della squadra locale. Questo rapporto è sceso al 22% dalla ripresa a porte chiuse (10 vittorie sul campo amico in 46 partite).