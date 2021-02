Calcio: Crotone-Sassuolo; formazioni

,L'assenza per infortunio di Boga cambia i piani di De Zerbi. L'esterno per un problema muscolare dovrà saltare almeno le prossime due gare. Indisponibile ancora Bourabia, mentre è tornato in gruppo Magnanelli. Squalificato Ferrari, torna in difesa Chiriches in coppia con Marlon. Rientra Lopez che occuperà la mediana con Locatelli. Dopo la panchina di una settimana fa, ritrova la maglia titolare Berardi che ha completamente recuperato dall'infortunio. Al posto di Boga ci sarà Traorè, con Caputo unica punta.

Probabili formazioni di Crotone-Sassuolo.

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz, 26 Djidji, 34 Marrone, 13 Luperto, 33 Rispoli, 10 Benali, 21 Zanellato, 30 Messias, 69 Reca, 54 Di Carmine, 7 Ounas (16 Festa, 22 Crespi, 5 Golemic, 6 Magallan, 11 Dragus, 20 Rojas, 25 Simy, 44 Petriccione, 69 Reca, 77 Vulic, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére). All.: Stroppa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pedro Pereira. Indisponibili: Molina, Cigarini, Cuomo.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 2 Marlon, 21 Chiriches, 6 Rogerio, 8 Lopez, 73 Locatelli, 25 Berardi, 23 Traore, 10 Djuricic, 9 Caputo). (56 Pegolo, 5 Ahyan, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 14 Obiang, 18 Raspadori, 27 Haraslin, 30 Oddei, 92 Defrel). All.: De Zerbi. Squalificati: Ferrari. Diffidati: Berardi. Indisponibili: Romagna, Bourabia, Boga. Arbitro: Pezzuto di Lecce. Quote Snai: 3,90; 3,75; 1,87.