Calcio: Roma-Udinese; formazioni

Per un argentino che rientra dopo la squalifica - il capitano De Paul - uno che fa ingresso in infermeria: Gotti per la trasferta di Roma dovrà rinunciare a Pereyra, che resterà out fino alla fine del mese per un problema muscolare. Per il resto, prosegue il recupero della forma per Okaka e anche Forestieri alterna sedute individuali con quelle di gruppo. Nella formazione che scenderà il campo nella Capitale ci saranno certamente il talismano Nuytinck (con lui cinque vittorie e due pareggi) e Bonifazi, mentre il terzo posto in difesa è in ballottaggio tra Samir e Becao. Centrocampo classico con Walace e Arslan a sostenere De Paul, mentre sulle fasce Molina scalpita, anche grazie al quarto d'ora di fuoco finale con il Verona, grazie al quale ha contribuito alla vittoria. Il ritrovato bomber Deulofeu farà coppia con il connazionale Llorente in attacco, con l'ex di turno Okaka pronto a combattere su tutti i palloni nell'ultima mezz'ora. L'Udinese vuole continuare la striscia positiva di gare senza subire reti: è arrivata alla terza, non accadeva da 7 anni, quando in panchina c'era Guidolin.

Probabili formazioni di Roma-Udinese.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 G.Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 14 Villar, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Lo.Pellegrini; 21 Mayoral. (83 Mirante, 87 Fuzato, 33 Bruno Peres, 24 Kumbulla, 18 Santon, 61 Calafiori, 19 Reynolds, 42 Diawara, 9 Dzeko, 27 Pastore, 31 Carles Perez, 92 El Shaarawy). All.: P.Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Kumbulla, Ibanez, B.Peres, Villar, Indisponibili: Fazio, Juan Jesus, Smalling, Zaniolo.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 14 Bonifazi, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 10 De Paul, 6 Makengo, 11 Walace, 77 Zeegelar; 9 Deulofeu, 32 Llorente. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 16 Molina, 50 Becao, 87 De Maio, 22 Arslan, 29 Micin, 7 Okaka, 21 Braaf, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: Pereyra, Zeegelar. Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Prodl, Pereyra, Pussetto. Arbitro: Giacomelli di Trieste. Quote Snai: 1,70; 3,80; 4,75. (ANSA).