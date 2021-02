Serie A: Cagliari-Atalanta, formazioni

Domenica alle 15 in campo Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina

Di Francesco deve ancora fare i conti con le numerose assenze per infortunio: salteranno quasi certamente la sfida con i bergamaschi Lykogiannis, Ceppitelli, Deiola, Sottil e Duncan, oltre a Rog per il quale la stagione è già chiusa dopo l'operazione al ginocchio. Sulla fascia sinistra possibile esordio di Asamoah, in ballottaggio col giovane Tripaldelli per sostituire Lykogiannis.

Probabili formazioni di Cagliari-Atalanta.

Cagliari (3-4-2-1): 28 Cragno; 40 Walukiewicz, 2 Godin, 24 Rugani; 25 Zappa, 18 Nandez, 8 Marin, 3 Tripaldelli; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 44 Carboni, 16 Calabresi, 19 Asamoah, 17 Tramoni, 20 Pereiro, 27 Cerri, 30 Pavoletti). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pavoletti. Indisponibili: Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Luvumbo, Rog, Sottil.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini, 19 Djimsiti, 17 Romero, 6 Palomino, 3 Maehle, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens, 32 Pessina; 72 Ilicic, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 11 Freuler, 18 Malinovskyi, 20 Kovalenko, 59 Miranchuk, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: Toloi. Diffidati: Djimsiti. Indisponibili: Hateboer Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 6,50; 5,00; 1,43.

Sampdoria-Fiorentina; formazioni

Sampdoria (4-4-1-1): 1 Audero, 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello, 87 Candreva, 18 Thorsby, 6 Ekdal, 38 Damsgaard, 27 Quagliarella, 10 Keita. (34 Letica, 30 Ravaglia, 19 Regini, 5 Adrien Silva, 16 Askildsen, 14 Jankto, 25 A.Ferrari, 26 Leris, 8 Verre, 11 Ramirez, 9 Torregrossa, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificati: Tonelli. Diffidati: Ramirez. Adrien Silva. Indisponibili: Gabbiadini.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, Martinez Quarta, 22 Caceres, 5 Bonaventura, 6 Borja Valero, 10 Castrovilli, 3 Biraghi, 9 Vlahovic, 7 Ribéry. (1 Terracciano, 21 Rosati, 9 Igor, 23 Venuti, 27 Barreca, 78 Pulgar, 92 Eysseric, 77 Callejon, 25 Malcuit, 91 Kokorin, 11 Kouamé, 28 Montiel). All.: Prandelli. Squalificati: Amrabat. Diffidati: Ribéry Indisponibili: nessuno. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 2,85; 3,30; 2,50.