Serie A: Il Sassuolo ferma ancora l'Inter, 1-0 e torna a sperare

Sassuolo-Inter 1-0 - Gol di Laurienté

Come all'andata, il Sassuolo batte nuovamente l'Inter e riaccende le proprie sperane di salvezza. Una vera bestia nera i neroverdi per i neo campioni d'Italia, visto che le uniche due sconfitte in campionato per la squadra di Inzaghi sono arrivate solo contro gli emiliani di Ballardini.

Frenata inattesa quella dell'Inter che pur lasciando a riposo diversi titolari, si è presentata a Reggio Emilia con una formazione in grado di fare la differenza contro un avversario che solo vincendo avrebbe potuto tornare in corsa. Inoltre con questa sconfitta senza segnare gol, l'Inter interrompe una serie di 42 gare consecutive in cui ha sempre realizzato una rete. E non potrà nemmeno puntare a superare quota 100, ma almeno sperare di andare oltre i 97 punti all'epoca di Mancini.

Cambi annunciati fin dalla vigilia nelle file dell'Inter. In difesa Pavard, De Vrij e Bastoni, con la mediana formata dall'ex Frattesi e Asslani e Mkhitaryan. Corsie esterne presidiate Dumfries e Carlos Augusto, in avanti Lautaro con Sanchez preferito a Arnautovic.

Ballardini inizia con difesa a cinque, la novità è Kumbulla che affianca in zona centrale Erlic e Ferrari. In mezzo c'è il giovane classe 2005, Luca Lipani. Davanti l'inedito tandem d' attacco formato da Pinamonti e Laurientè.

Gara iniziata a ritmi bassi, Sassuolo guardingo, Inter che accetta di non forzare. Il gioco staziona a centrocampo fino al 16' quando Audero si deve allungare per deviare il tiro di Lipani. Si vede Lautaro a caccia di un gol che manca dal 28 febbraio. L'assist dalla destra è di Dumfries, il bomber anticipa i difensori di casa ma colpisce solo l'esterno della rete. A sorpresa il vantaggio del Sassuolo. Doig strappa la palla dai piedi di Dumfries posizionato sulla linea di fondo campo. La sfera arriva a Laurientè che mette la palla all'incrocio. C'è la reazione dell'Inter ma non è serata per Dumfries. Passaggio filtrante per l'esterno olandese che non inquadra la porta. Al 28' ci prova questa volta Sanchez da posizione centrale, attento Consigli che respinge il pericolo.

La squadra di casa pur correndo prevedibili rischi, resta in partita senza fare le barricate. Quasi alla fine del primo di recupero annullato il pari dell'Inter per un fuori gioco millimetrico di Lautaro, autore della rete. Il controllo al Var suggerisce all'arbitro Marchetti di cambiare la decisione dopo la convalida del gol.

Nella ripresa l'Inter ci prova in modo poco convinto. Meglio il finale dei primi 45 minuti in cui la squadra di Inzaghi è apparsa più convinta. Nonostante uno stadio praticamente tutto interista, il Sassuolo non si perde d'animo e, strada facendo, mostra autorevolezza, ma soprattutto sicurezza nei propri mezzi concedendo pochissimo agli avversari.

Inzaghi nella ripresa poco convinto dai suoi, varia modulo di gioco (3-4-1-2) inserendo Arnuatovic e Cuadrado. Ma lo schieramento più offensivo non cambia la situazione, il Sassuolo si abbassa e inizia a coltivare il sogno della vittoria. Al 35' Kumbulla è decisivo su Arnautovic, unica occasione costruita dall'Inter nella ripresa. Il Sassuolo per ora può respirare. Per l'Inter la sconfitta numero 10 contro i neroverdi su 22 gare giocate.

