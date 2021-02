Serie A: Atalanta Torino, probabili formazioni

In campo sabato alle 15 Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia

"La semifinale è la priorità". La testa dell'Atalanta è già oltre il Torino: "Daremo il massimo, ma mercoledì col Napoli c'è in palio la finale di Coppa Italia" la premessa di Gian Piero Gasperini. Per la seconda di ritorno, invece, c'è un avversario che aveva altre ambizioni trovandosi impelagato sul fondo della classifica. Al cambio di allenatore i giocatori reagiscono: Davide Nicola ha fatto risultanti importanti al Crotone e al Genoa in situazioni difficili". Nessuna paura dell'eventuale pullman davanti all'area, circostanza che solitamente frena i bergamaschi (Spezia, Bologna, Genoa, Udinese): "Per squadre così ogni partita è decisiva per la salvezza, in campionato si sta giocando come se fossero nelle ultime 7-8 - riflette il tecnico -. Le squadre chiuse fanno il loro gioco tra calci piazzati e contropiedi: dobbiamo essere bravi noi a sfruttare le opportunità. Tutte perdeno punti contro le medio-basse". A Zingonia si respira aria buona: "Sono molto soddisfatto dei ragazzi, che giocano con grande entusiasmo in un periodo molto anomalo.

Probabili formazioni di Atalanta-Torino.

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 4 Sutalo, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk; 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 11 Freuler, 20 Kovalenko, 32 Pessina, 72 Ilicic, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificato: nessuno. Diffidati: Djimsiti, Toloi. Indisponibili: Hateboer, Maehle. Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 38 Mandragora, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti (18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 8 Baselli, 10 Gojak, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 33 Nkoulou, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All. Nicola. Squalificati: Sanabria. Diffidati: Linetty. Indisponibili: Rodriguez, Sanabria, Vojvoda. Arbitro: Fourneau di Roma 1 Quote Snai: 1,43; 4,75; 7,00.

Probabili formazioni di Sassuolo-Spezia.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 14 Obiang, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (56 Pegolo, 21 Chiriches, 5 Ahyan, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 18 Raspadori, 27 Haraslin, 23 Traorè, 30 Oddei, 92 Defrel, 91 Schiappacasse). All.: De Zerbi. Squalificati: Lopez. Diffidati: Berardi e Ferrari. Indisponibili: Romagna e Bourabia. Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 69 Vignali, 19 Terzi, 34 Ismajli, 20 S.Bastoni; 24 Estevez, 8 M.Ricci, 25 Maggiore; 31 Verde, 9 Galabinov, 11 Gyasi (1 Zoet, 77 Rafael, 3 Ramos, 5 Marchizza, 22 Chabot, 28 Erlic, 39 Dell'Orco, 4 Acampora, 10 Agoumé, 88 Leo Sena, 17 Farias, 80 Agudelo). All.: Italiano. Squalificati: Saponara, Pobega. Diffidati: Ferrer, Gyasi. Indisponibili: Ferrer, Nzola, Piccoli, Mattiello. Arbitro: Sacchi di Macerata Quote Snai: 1,83; 3,70; 4,25