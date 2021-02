Serie A: Juventus-Roma, Fonseca contro il tabù big

La Roma è pronta a voltare pagina. Dopo giorni in cui la querelle Dzeko-Fonseca ha tenuto banco a Trigoria, ora la testa va solo alla sfida con la Juventus. Lo dimostra la presenza del bosniaco sul pullman che portava la squadra a Fiumicino, da lì pronta a volare alla volta di Torino.

Dopo due gare in cui il nove giallorosso era stato costretto a vedere dalla tribuna la partita, ora torna tra i convocati. "Si è allenato bene in settimana e abbiamo parlato" ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, ma la fascia da capitano sarà sul braccio di Cristante complice la squalifica di Pellegrini. Ci vorrà dunque ancora un po' di tempo per far tornare le cose alla totale normalità e sicuramente i risultati potranno aiutare.

Intanto il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Mayoral. "Edin è più forte fisicamente, Borja attacca di più. Sono diversi ma hanno entrambi le caratteristiche giuste per giocare nel nostro sistema" ha detto Fonseca che spera in una vittoria. "Sono i successi e il lavoro in allenamento a rafforzare un gruppo" ha continuato l'allenatore, il quale vuole cambiare un trend decisamente negativo della Roma contro le big della Serie A. I giallorossi non vincono uno scontro diretto dalla passata stagione proprio contro la Juventus all'Allianz, ma quella gara era svuotata di significato. Ora, invece, è l'esatto opposto. La squadra di Fonseca è terza con un solo punto in più dei bianconeri (ancora indietro di una partita) e una vittoria darebbe un segnale importante nella corsa alla Champions League.

All'Europa, infatti, è legato il futuro dell'ex Shakhtar. In caso qualificazione scatterebbe il rinnovo automatico, ma per il momento Fonseca non ci pensa: "Non guardo al futuro, conta solo la Juventus che è una squadra molto diversa rispetto a quella affrontata nel girone d'andata". Anche i giallorossi, però, qualcosa cambieranno rispetto alla gara di fine settembre perché in porta ci sarà Pau Lopez e non Mirante, mentre il modulo dovrebbe essere il 3-5-2. Un trequartista in meno con Cristante pronto a fare la mezzala insieme a Veretout. La regia sarà affidata a Villar e le fasce a Karsdorp e Spinazzola. L'assenza di Smalling, invece, sposta Ibanez al centro con Mancini e Kumbulla ai lati. In attacco Mayoral sarà supportato da Mkhitaryan, per il quale la Roma ha comunicato al giocatore di aver esercitato il diritto al rinnovo. Il calciatore ha preso tempo, ma filtra comunque ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Restano a casa i due nuovi acquisti Reynolds ed El Shaarawy, giudicati ancora fuori condizione.