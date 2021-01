Mandzukic: 'Darò massimo in ogni partita per il Milan'

"Dovunque abbia giocato, ai tifosi ho sempre detto la stessa cosa: che darò sempre il massimo in tutte le partite. E' sempre stato così e cercherò di difendere i colori del Milan in ogni gara. Ve lo assicuro al 100%": così Mario Mandzukic, nella prima intervista da giocatore del Milan, alla tv del club. L'attaccante, svincolato, assicura di essere pronto a giocare: "Ho lavorato duramente per meritare la chiamata. Sono sempre pronto e nell'ultimo periodo mi sono allenato tanto. Chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Quindi il Milan non si deve preoccupare".

