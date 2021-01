Milan: Rebic-Krunic negativi, Hernandez falso positivo

"Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare" per il Covid-19 e "ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un 'falso positivo'": lo annuncia il Milan in una nota. Rebic e Krunic hanno quindi svolto gli "esami previsti dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica". La documentazione di Theo Hernandez, rende poi noto il Milan, è stata fornita alle autorità sanitarie competenti e il difensore francese "può riprendere regolarmente gli allenamenti".