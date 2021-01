Mandzukic: 'Milan sono pronto a combattere'

"Pronto a combattere!": Mario Mandzukic carica i tifosi del Milan con un post su Instagram, nel giorno dell'ufficialità del suo ingaggio in rossonero e del primo allenamento a Milanello. "Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita - continua - e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!".



Il club rossonero, in una nota, comunica che "l'attaccante croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva". Mandzukic vestirà la maglia numero 9. Il club ricorda poi i trofei conquistati dall'attaccante croato: "24 con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia".