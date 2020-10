Juventus, Pirlo: CR7 non gioca domani anche se negativo

"Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spegne ogni speranza di vedere il portoghese contro l'Hellas Verona nella sfida di domani sera all'Allianz Stadium.



"Fino a ieri sera non c'erano novità, adesso aspettiamo i tamponi: Ronaldo lo ha fatto stamattina da casa, appena ci saranno novità le comunicheremo": ha sottolineato Pirlo, sulle condizioni del portoghese in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla supersfida con Messi mercoledì prossimo in Champions League.