Serie A: Cagliari-Crotone, probabili formazioni

Il Cagliari prova a conquistare la Sardegna Arena. Dopo tre partite esterne con una vittoria, una sconfitta e un pareggio e un esordio senza punti in casa con la Lazio, la squadra di Di Francesco ha una chance chiamata Crotone. "Squadra aggressiva e coraggiosa - avverte però il mister nella conferenza stampa della vigilia - che nel turno precedente ha messo in difficoltà la Juventus". Il tecnico potrebbe recuperare in extremis Godin, tornato nel gruppo solo ieri. Il Crotone si appresta a concludere il periodo di isolamento dopo la scoperta di un giocatore positivo al Covid e per questo il tecnico Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida esterna contro il Cagliari, ha svolto una conferenza stampa on line dal luogo del ritiro. "Questo isolamento è trascorso in modo sereno - dice Stroppa - e gli allenamenti sono proseguiti come nelle altre settimane. Sicuramente è stato un ritiro in positivo che ci è servito per poterci conoscere meglio visto che la squadra si è completata da qualche settimana".

Probabili formazioni di Cagliari-Crotone. Cagliari (4-2-3-1): 28 Cragno; 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 6 Rog; 18 Nandez, 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 9 Simeone. (1 Aresti, 31 Vicario, 2 Godin, 19 Pisacane, 24 Faragò, 44 Carboni, 3 Tripaldelli, 21 Oliva, 12 Caligara, 30 Pavoletti, 27 Cerri). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Pereiro, Pinna. Crotone (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 Pedro Pereira, 69 Reca, 8 Cigarini, 77 Vulic, 17 Molina; 25 Simy, 30 Messias (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 14 Crociata, 5 Golemic, 95 Enrique, 10 Benali, 33 Rispoli, 20 Rojas, 28 Siligardi, 44 Petriccione, 97 Riviére). All.: Stroppa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djidji, Dragus, Zanellato. Arbitro: Di Martino di Teramo. Quote Snai: 2,00; 3,60; 3,60.