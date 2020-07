DIRETTA Serie A: in campo Inter Brescia 6-0, Bologna Cagliari 1-1 LIVE

In campo Inter-Brescia 6-0 e Bologna-Cagliari 1-1 DIRETTA

GOL

All'88' in gol anche Candreva per il 6-0

Inter-Brescia 5-0: al 38' st Lukaku riceve in area, prova la girata di sinistro, Eriksen segue l'azione e insacca sulla respinta

Inter-Brescia 4-0: al 7' st Gagliardini si muove con tempismo perfetto sulla punizione-cross di Sanchez e firma il poker di testa

Bologna-Cagliari 1-1: 1' st pareggia Simeone. Tentativo di Nainggolan si trasforma in un assist per l'argentino che non perdona.

Bologna-Cagliari 1-0: al 49' pt Barrow la sblocca con un'azione personale, si presenta davanti a Cragno e lo infila col sinistro

Inter-Brescia 3-0: 45' pt, Young riceve in area a sinistra, cross in mezzo sul quale svetta D'Ambrosio che firma il tris di testa

Inter-Brescia 2-0: 20' pt, Sanchez batte Joronen dal dischetto, destro angolatissimo. Rigore concesso per fallo di Mateju su Moses.

Inter-Brescia 1-0: al 5' pt azione che si sviluppa a destra, cross di Sanchez in mezzo, Young impatta col destro al volo e insacca

Formazioni

Nerazzurri con Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Sanchez. Rondinelle con Joronen, Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini, Zmrhal, Tonali, Dessena, Aye', Skrabb, Donnarumma

A Bologna padroni di casa schierano Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks, Schouten, Medel, Soriano, Orsolini, Palacio, Barrow. Cagliari risponde con Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini, Joao Pedro, Simeone.