Manovra: Camera, il governo pone la fiducia

Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sulla Manovra. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. In base a quanto deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo, a partire dalle 13 avranno luogo le dichiarazioni di voto e alle 14.30 si procederà alla votazione per appello nominale e, a seguire, all'esame degli articoli da 2 a 20 e delle relative proposte emendative, che dovrà concludersi entro le ore 18.

Il provvedimento è tornato in Aula dopo il via libera della commissione Bilancio alle modifiche legate ai rilievi della Ragioneria dello Stato. I nuovi emendamenti permettono, tra l'altro, di mantenere l'esonero dell'Iva su vaccini e tamponi e le norme a tutela degli esodati. Gualtieri afferma che non sarà in manovra la struttura di missione per il coordinamento del Recovery plan.