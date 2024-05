Mattarella ad Asti per il trentennale della morte di Goria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto stamani ad Asti alla cerimonia per il trentennale della morte di Giovanni Goria, a vent'anni dalla nascita della fondazione stessa. Il capo dello Stato, dopo la cerimonia al Teatro Alfieri, ha visitato la Fondazione e Palazzo Alfieri.

"Mi sia consentito - ha detto Mattarella nel suo intervento alla commemorazione - di unire il mio ricordo alla menzione del discorso che il presidente del Consiglio pronunciò in occasione dell'anniversario dei quarant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione e che rappresenta, a mio avviso, uno dei suoi messaggi di grande significato. Quelli che, talvolta, venivano indicati come punti di debolezza, sono, a giudizio di Goria, punti di forza, tanto da affermare: 'questa non è solo la Costituzione del nostro passato, ma anche quella del nostro futuro'".



