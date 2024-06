Mattarella, con avanzamento donne l'Italia appare migliore

Sono lieto di prendere atto "direttamente di questa registrazione di avanzamento" della presenza femminile in ruoli apicali, "perchè l'Italia appare migliore. Fortunatamente si diffonde in maniera generale, ovunque crescente, la presenza femminile protagonista, dai vertici della magistratura al giornalismo, dall'economia alle attività scientifiche. Una quantità di versanti nei quali si esprime la presenza femminile, a tutto vantaggio generale. Sono davvero convinto che il generale maschile debba essere grato di questo avanzamento perchè gli uomini hanno enormemente bisogno del contributo femminile in modo assolutamente paritario. E non è ancora abbastanza". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA