Elezioni: Di Maio, sulle riforme si manterrà la parola

"Il nostro dovere è dimostare di mantenere la parola e non solo con il taglio dei parlamentari ma con una legge elettorale che ci eviti distorsioni e paracudati nei collegi. E poi la riforma dei regolamenti parlamentari: non dico di abolire il vincolo di mandato ma almeno" per introdurre regole che non consentano di "cambiare sempre casacca". Così Luigi Di Maio durante una diretta Fb.

"Noi sui territori dobbiamo essere in grado di aggregare e non di escludere. In queste ore c'è chi alle comunali ha provato a mettere insieme delle coalizioni e ora sta andando ai ballotaggi", ha detto ancora Di Maio: "Da stasera sarò nei territori per sostente i comuni che vanno al ballotaggio". "Non dico che chi non lo ha fatto non è stato coraggioso: ma i cittadini italiani votando hanno dato un segnale premiando chi ha provato ad aggregarsi".