De Corato (FdI), 'omicidio a Milano, periferie allo sbando'

Le periferie di Milano, come la zona attorno all'Ortomercato dove la notte scorsa un 18enne è stato ucciso a colpi di pistola, secondo il parlamentare di FdI Riccardo De Corato sono "allo sbando e in mano alla criminalità organizzata e a delinquenti".

"Mercoledì alla Camera, durante il question time - ha ricordato il deputato ed ex sindaco di Milano - ho sollevato e denunciato il problema di queste zone, soprattutto dopo che diversi poliziotti sono stati aggrediti da stranieri. Il ministro Piantedosi, nel rispondere, ha detto che il Governo si è impegnato e interverrà al più presto attraverso il ddl che è in discussione in commissione Affari costituzionali alla Camera".

Il parlamentare ha concluso spiegando che "a breve" chiederà, da capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione sicurezza periferie italiane, "un'audizione con la presenza del questore di Milano, del comandante dei carabinieri e del sindaco Sala" al fine di "contrastare e arginare queste gravi situazioni che si sviluppano nelle periferie provocando disagi e grossi problemi a tutti i cittadini che ci vivono".



