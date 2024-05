Mattarella, collaborazione tra gli atenei per ponti di dialogo

L'Italian Academy è "un patrimonio di cui dobbiamo andare particolarmente fieri in un periodo in cui la collaborazione fra Atenei - così importante per costruire ponti di dialogo e luoghi di libero dibattito - viene messa in discussione, nel contesto di crescenti tensioni internazionali. Alle nuove generazioni di italiane ed italiani che scelgono di vivere negli Stati Uniti si prospetta una esperienza unica. Fare tesoro del privilegio di vivere fra "due mondi e fra due culture", potendo avvalersi di quella della patria di origine e di quella che li ospita". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in un evento al Metropolitan club di New York.



