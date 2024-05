Con Giorgia Meloni "ci sono punti in comune". Così la leader del Rassemblement National Marine Le Pen risponde ai giornalisti italiani a margine della kermesse di Vox a Madrid.

"Non è questione di persone ma di libertà - aggiunge poi - Meloni e Salvini" suo alleato nel gruppo Id nell'Europarlamento, hanno "a cuore la libertà. Non c'è dubbio che ci siano delle convergenze per la libertà dei popoli che vivono in Europa".





