Conte, con Recovery competitivi non solo su crescita Pil

"Dobbiamo essere più ambiziosi. Le risorse del Recovery Fund ci consentiranno di reinventare una nuova normalità, e in questa condizione la sostenibilità ambientale e il tener conto delle ricadute sociali delle iniziative d'impresa deve far parte del nostro dna. Non c'è crescita che sia affidata solo al Pil senza sviluppo ambientale e sostenibile. La nostra competitività non sarà solo in termini di crescita del Pil ma di crescita del benessere esistenziale". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Welfare Index pmi 2020.