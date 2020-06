Stati Generali, Castelli: subito atti concreti e riforma del fisco

"Da questi Stati Generali usciremo con provvedimenti concreti, non con un libro dei sogni. Trasformeremo in Leggi le idee di rilancio del Paese. E lo faremo secondo un fitto cronoprogramma, perché non c'è un minuto da perdere". Lo scrive su Fb il viceministro all'Economia Laura Castelli, spiegando che "dobbiamo accelerare su alcuni dossier a cui già stavamo lavorando, come quello della riforma fiscale.



Che dovrà essere ancora più seria e radicale. Un riforma che ci porterà alla necessaria riduzione delle tasse". A questa sarà abbinato "riordino e semplificazione normativa, ci stiamo già lavorando con gli Uffici del ministero e con l'Agenzia delle Entrate. 800 norme in materia fiscale sono uno sproposito, le ricondurremo all'interno di un Testo Unico. Un lavoro che andrà replicato anche in altri settori".