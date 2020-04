Coronavirus, Papa: 'C'è tanto silenzio, impariamo ad ascoltare'

"In questo tempo c'è tanto silenzio, si può anche sentire il silenzio. E questo silenzio, che è un po' nuovo nelle nostre abitudini, ci insegni ad ascoltare, ci faccia crescere nella capacità di ascolto. Preghiamo per questo". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta.

Nell'omelia, Francesco ha affermato che "i soldi dividono la comunità e dividono anche la Chiesa". "Tante volte nella Chiesa ci sono divisioni dottrinali e tante volte dietro ci sono i soldi. Per questo la povertà" è essenziale, "è il muro che custodisce la comunità", ha detto il Papa sottolineando come i soldi dividono spesso "anche le famiglie: quante famiglie si dividono per l'eredità".

Un altro fattore divisivo è "la vanità", "dove c'è il pavone sempre c'è divisione". Bergoglio è tornato poi a mettere in guardia dal "chiacchiericcio, è il diavolo a mettere il bisogno di sparlare degli altri, una pietra per squalificare l'altro". "Preghiamo perché siamo docili allo Spirito per vivere in armonia nelle comunità", ha concluso il Papa.