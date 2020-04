Papa: 'Politici cerchino bene del Paese, non del partito'

"Preghiamo per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica - la politica è una forma alta di carità -, per i partiti politici dei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese, e non il bene del proprio partito". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.

Commentando nell'omelia le letture del giorno, il Papa ha sottolineato che "essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Si devono fare, questo è vero. Ma se tu ti fermi lì non sei un buon cristiano".

"Essere cristiano - ha spiegato - è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e ti porti. Ti porti dove lui vuole". "Nella nostra vita cristiana - ha osservato Francesco - tante volte ci fermiamo, come Nicodemo, davanti al 'dunque'. Non sappiamo che passo fare, non sappiamo come farlo o non abbiamo la fiducia in Dio per fare questo passo e lasciar entrare lo Spirito: nascere di nuovo e lasciare che lo Spirito entri in noi, che sia lo Spirito a guidarmi e non io, e qui libero, con questa libertà dello Spirito che tu non saprai mai dove finirai". "Gli apostoli che erano nel Cenacolo - ha proseguito il Pontefice - quando venne lo Spirito uscirono a predicare con quel coraggio, con quella franchezza... Non sapevano che sarebbe successo questo, e l'hanno fatto, perché lo Spirito li guidava".

"Il cristiano - ha detto ancora - non deve fermarsi mai soltanto al compimento dei comandamenti, si deve fare, ma andare oltre verso questa nascita nuova, che è la nascita nello Spirito e ti dà la libertà dello Spirito". "E come si prepara uno a nascere di nuovo? Con la preghiera - ha aggiunto il Papa -. La preghiera è quella che ci apre la porta allo Spirito e ci dà questa libertà, questa franchezza, questo coraggio dello Spirito santo, che mai saprai dove ti porterà, ma è lo Spirito". "Che il Signore ci aiuti a essere sempre aperti allo Spirito - ha concluso -, perché sarà lui a portarci avanti nella nostra vita di servizio al Signore".