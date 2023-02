Usa: rete Koch scarica Trump per il 2024, si opporrà a nomina

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - La rete di finanziatori e attivisti guidata da Charles Koch si opporrà alla nomination di Donald Trump per il 2024, sfidando così apertamente l'ex presidente e le sue ambizioni di riconquistare la Casa Bianca.

"La cosa migliore per il Paese sarebbe quella di avere nel 2025 un presidente che rappresenta un nuovo capitolo", afferma Emily Seidel, numero uno di American for Prosperity, il gruppo maggiore della rete sostenuta dal miliardario Charles Koch, ritenuto uno dei più influenti nel partito repubblicano.

Seidel ritiene che la sua organizzazione abbia la responsabilità di fermare Trump: "Molti sono frustrati ma pochi sono nella posizione di poter agire. Noi lo siamo e questo è il momento di essere all'altezza della situazione". (ANSA).