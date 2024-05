Milei, 'l'Argentina può diventare la nuova Mecca dell'Occidente'

"Sono convinto, senza il minimo dubbio, che l'Argentina abbia tutte le condizioni per essere la nuova Mecca dell'Occidente": lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, partecipando alla conferenza annuale del Milken Institute a Los Angeles.

Il leader ultraliberista è stato uno dei relatori principali, insieme alla direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, al proprietario di Tesla, Space X e X, Elon Musk, e all'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

Parlando agli investitori globali, Milei ha chiesto di "scommettere sull'Argentina" per trasformare il Paese nella "Roma del 21/mo secolo".

Incolpando il peronismo e il "collettivismo" per decenni di stagnazione economica in Argentina, il capo dello Stato ha affermato che i suoi piani di riforma stanno "prendendo piede" nella nazione sudamericana, attanagliata da un'inflazione galoppante e da una crescente povertà. Poi, rivolgendosi agli investitori americani, Milei ha ripetuto la sua convinzione secondo cui gli imprenditori sono "gli eroi della storia", grazie alla loro fede nella "superiorità" della libera impresa e del capitalismo.



